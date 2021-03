칠백의총기념관 16일 충남 금산서 개관

지난해 9월 준공식 했으나 코로나19 확산으로 미뤄져

칠백의사의 충정을 알리는 칠백의총기념관이 오는 16일 충남 금산에서 개관한다. 지난해 9월 준공식을 했으나 코로나19 확산으로 개방이 미뤄졌다. 칠백의총관리소는 "임진왜란 당시 의병사의 연구·전시·교육 활동을 통해 나라사랑 정신을 널리 알리고 지역사회와 소통하며 공감하고자 한다"라고 말했다.

국가지정문화재 사적인 칠백의총은 임진왜란 당시 금산 연곤평에서 왜적 1만5000여 명과 싸우다 순절한 의병 700여 명의 유해와 넋을 모신 곳이다.

기념관은 전체면적 2442㎡에 지하 2층~지상 1층 규모로 지어졌다. 유물 관리 수장고, 전시실, 4차원(4D) 입체 영상관, 학예연구실 등을 갖췄다. 전시공간도 두 개 있다. 1전시실은 임진왜란 개요, 1차·2차 금산전투 전개 과정·의미, 전후 칠백의총 조성과정 등을 소개한다. 2전시실은 고경명, 조헌, 영규대사 등 당시 전투를 이끌었던 의병장들을 조명한다. 칠백의사와 승병들에 대한 추모공간도 마련돼 있다. 코로나19 확산 방지 차원에서 하루 최대 관람 인원은 270명으로 제한한다.

