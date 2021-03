만취 상태로 운전대 잡은 의경, 단속 피하다 주차 차량 ‘쿵’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 외박 나온 의경이 음주운전 단속을 피해 달아나다가 주차된 차량을 들이받고 검거됐다.

광주 북부경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 의경 대원 A(22)씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 14일 밝혔다.

A씨는 지난 12일 오후 11시 50분께 광주광역시 북구 용봉동 한 도로에서 술에 취한 상태로 렌터카를 몰다 차량을 들이받은 혐의를 받고 있다.

외박을 나온 A씨는 지인과의 술자리 직후 렌터카로 이동한 것으로 조사됐다.

직접 운전대를 잡은 A씨는 경찰의 음주단속 현장을 발견하고 골목으로 달아났다가 주차된 차량과 충돌했다.

A씨 차량을 뒤쫓아온 경찰은 추돌 사고 현장에서 A씨를 검거했다.

당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었던 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 경위를 조사한 뒤 징계위원회를 열어 A씨에 대한 징계 수위를 검토할 방침이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr