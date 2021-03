드론의 모든 정보 한 눈에…15일부터 드론정보포털 운영

드론 기업?제품 정보, 공공분야 국산드론 기업매칭 서비스 등 제공

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 우리나라의 드론에 관한 정보를 손쉽게 찾아볼 수 있는 '드론정보포털'을 15일 오픈한다고 14일 밝혔다.

드론정보포털은 국내의 드론기업과 각 기업의 드론제품 정보를 비롯하여, 드론비행과 관련한 최신 법령과 제도, 구인정보 등 드론관련 정보를 집약한 드론전문 누리집으로, 항공 전문기관인 항공안전기술원에서 운영한다.

드론정보포탈은 현재 국내 81개 드론기업, 215개 드론 제품들을 사업영역, 드론종류, 사용용도, 최대이륙중량 등 조건별로 쉽게 검색할 수 있도록 설계돼 국산 드론구매 수요가 있는 공공기관 등에서 국산 드론제품 정보를 손쉽게 찾아볼 수 있다.

또 국토부의 드론 실증도시, 드론 특별자유화구역, 해외진출 지원 등 최신정책과 지원사업 동향, 영월?보은?고성에서 운영 중인 드론전용 비행시험장의 사용정보, 각종 행사소식과 드론산업 전반의 최신뉴스 등 드론기업들에게 유용한 정보도 확인할 수 있으며, 드론분야 취업 희망자들에게는 직종별 구인정보를 안내해 양질의 구직정보도 제공할 계획이다.

특히 현재 공공분야 드론도입 도우미 역할을 하는 '우리드론 알림-e' 서비스를 드론정보포털에서 통합 제공해 공공기관과 우리 드론기업 간 매칭을 통해 국산드론 활용이 더욱 증가할 것으로 기대된다.

문석준 국토부 첨단항공과장은 “드론정보포털은 단순한 정보제공에 그치지 않고, 국산 드론의 제작자와 수요자를 연결하는 만남의 장으로 의미가 있어 마땅한 홍보수단이 없는 우리 드론기업들에게 도움이 될 것”이라며 “매년 드론산업 실태조사를 통해 최신 정보를 취합하고, 유용한 정보는 드론정보포탈을 통해 편리하게 제공하겠다”고 말했다.

