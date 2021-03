진주 사우나 발 나흘 만에 132명 집단감염 … 경남도, "위기 상황"(종합)

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 진주 사우나 발 확진자가 13일 오전에만 40명의 확진자가 추가되면서 130명을 넘어섰다.

경상남도는 13일 오후 5시 기준, 진주 45명, 남해 6명, 거제 2명, 창원·의령·김해 각 1명 등 56명의 확진자가 발생했다고 밝혔다. 해외입국자 2명을 제외한 모두 지역감염이다.

진주에서 발생한 45명 가운데 40명이 진주 상대동 '파로스 헬스 사우나' 관련 확진자로, 폭발적인 감염세를 보인다.

지금까지 사우나와 관련해 1600명에 대해 검사한 결과 누적 132명이 확진됐다. 1087명은 음성, 381명은 검사 중이다.

진주·사천 가족 모임 관련 확진자는 2명 늘어 누적 16명이다. 남해에서도 가족·지인 관련 확진자가 6명 늘어 누적 12명이 양성 판정을 받았다. 거제 확진자 1명과 의령 확진자는 해외 입국자다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 2357명(입원 208명, 퇴원 2137명, 사망 12명)으로 늘었다.

경남도는 목욕탕 등에서 확진자가 속출하는 상황과 관련해 방역 수칙을 강화한다.

목욕탕 이용자에 대한 발열 검사와 코로나19 증상 확인을 의무화하고, 전자 출입 명부 이용을 강력히 권고했다.

주거 여건상 목욕시설이 충분하지 않거나 필요한 도민이 있으므로 부득이하게 목욕탕을 운영하고 있다고 경남도는 설명했다.

경남에서는 전날 중앙재난안전대책본부의 결정에 따라 사회적 거리두기 1.5단계를 28일까지 2주간 연장한다.

타 업종과 형평성을 고려해 유흥시설 운영시간을 해제한다. 다만 방역 수칙 상시 점검, 원스트라이크 아웃 등 관리를 강화하기로 했다.

신종우 복지보건국장은 “경남의 확진자 상황은 한순간도 방심할 수 없는 위기”라며 “이번 집단감염 사례에서도 보듯이 코로나19 감염 예방은 백신보다 개인 방역 수칙을 지키는 것이 더 중요하다는 것을 알게 됐다”고 말했다.

신 국장은 “아프면 검사받고 집에 머물며 타인과 접촉을 최소화하라는 방역 수칙을 철저히 지키고, 조금이라도 몸에 이상 증세가 있다면 바로 보건소를 찾아 검사받아 달라”고 당부했다.

