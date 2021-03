시상식 도중 옷 벗어던진 프랑스 여배우…"예술을 돌려달라"

[아시아경제 나한아 기자] '프랑스의 오스카'로 불리는 세자르 영화상 시상식에서 한 여배우가 정부의 코로나19 방역을 위한 극장 폐쇄 조치에 항의하며 누드 시위를 벌였다.

13일(현지 시각) BBC 방송 등에 따르면 전날 사회적 거리두기 하에 열린 파리 세자르상 시상식에서 프랑스 여배우 코린 마시에로(57)가 의상상 시상자로 나섰다.

피로 물든 드레스와 당나귀 의상을 겉에 걸쳐 입고 무대에 오른 그녀는 갑자기 옷을 벗어 현장에 있던 참석자들을 놀라게 했다.

그녀의 배 부분에는 영어로 "문화 없이 미래도 없다"(No culture, no future)라는 문장이, 등에는 장 카스텍스 프랑스 총리를 직접 겨냥해 "장, 우리에게 예술을 돌려달라"(Give us back art, Jean)라는 문장이 프랑스어로 각각 적혀있었다.

이날 시상식에서 정부의 극장 폐쇄 조치에 항의한 사람은 마시에로 뿐만이 아니었다.

배우 겸 감독인 스테판 드무스티어는 각본상을 받으면서 "내 아이들이 자라(패스트패션 브랜드)에는 갈 수 있는데 극장에는 가지 못한다. 이는 이해할 수 없는 조치"라고 지적했다.

앞서 프랑스 정부는 코로나19 대응 조치의 목적으로 지난해 10월부터 극장 문을 닫았다.

이에 같은 해 12월 수백 명의 프랑스 배우와 감독, 비평가, 음악인 등은 파리를 비롯한 전국 곳곳에 모여 정부의 문화예술 공연장 폐쇄 조치에 대해 항의했다.

또 AFP 통신은 몇 달 동안 지속된 정부의 극장 폐쇄에 대한 좌절감으로 인해 연례 영화 축제인 세자르상 시상식에서 격렬한 정치적 분위기가 돌았다고 전했다.

한편 세자르 영화상은 칸 영화제와 달리, 프랑스 영화인들이 1976년부터 매년 우수한 프랑스 영화에 주로 시상하는 프랑스 영화에 주로 시상하는 최대 축제로 '프랑스의 오스카'로 불린다.

지난해에는 성범죄 전력이 있는 원로감독 로만 폴란스키의 작품 '장교와 스파이'가 작품상, 감독상 등 12개 부문에 시상 후보가 되면서 여성 단체들을 중심으로 폴란스키의 영화와 세자르상 시상식 보이콧 운동이 벌어진 바 있다.

결국 폴란스키 감독과 출연진·제작진들이 시상식에 불참했고, '장교와 스파이'는 감독상과 의상상을 받는 데 그쳤다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr