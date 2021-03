[아시아경제 성기호 기자] 여수에서 트럭 등 차량 8대가 잇따라 충돌하는 사고가 났다.

13일 낮 12시 37분께 전남 여수시 서교동 한 도로에서 4.5t 트럭 등 차량 8대가 잇따라 충·추돌했다. 이 사고로 트럭 운전자가 중상을 입고 병원에 이송됐다.

경찰은 트럭이 도로변에 설치된 신호기 지주를 들이받으면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr