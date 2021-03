혼자 7~8개 신도시 예정지 필지 매집…LH직원들 광명·시흥 외 '3기 신도시'도 투기

[아시아경제 강주희 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들이 광명·시흥뿐 아니라 다른 3기 신도시 예정지에도 땅 투기를 한 것으로 드러났다.

정부는 11일 오후 정부서울청사에서 합동조사단의 1차 조사 결과를 발표했다. 이에 따르면, 정부는 앞서 민변(민주사회를 위한 변호사모임)과 참여연대가 의혹을 처음 제기했을 당시 투기 의심으로 지목한 LH 직원 13명 외에 7명을 추가로 확인했다.

투기 의심 사례가 발견된 20명은 모두 LH 직원이며, 정부는 이들이 신도시 예정지에서 과거 미심쩍은 땅 거래를 한 사실을 발견해 경찰에 수사 의뢰했다고 밝혔다.

이번 정부 조사에서 3기 신도시 토지 보유 사실이 드러난 것은 총 25명이었으나, 이 중 2명은 상속받았고 3명은 2010년 이전에 매입한 것이라 투기로 연결하기 어렵다고 보고 제외됐다.

경찰에 통보된 20명 중 1명은 LH 자진 신고센터에 직접 토지거래를 신고했다. 자진 신고한 것은 총 3명이지만, 이 중 2명은 자신이 아닌 가족이 신도시 땅을 샀다고 밝혀 20명의 명단에선 제외됐다.

투기 의심 사례를 지역별로 보면 광명·시흥이 15명으로 가장 많았고, 고양시 창릉 2명, 남양주시 왕숙, 과천시 과천, 하남시 교산 이 각 1명이었다.

직급별로는 부장급인 2급이 3명, 차장인 3급은 9명, 4급 6명, 그 이하 직급 2명으로 조사됐다.

처음 의혹이 제기된 광명 시흥에서는 다양한 투기적 토지 거래가 발생한 것으로 파악됐다.

시흥시 과림동의 한 산에선 1개 필지를 LH 직원 4명이 포함된 22명이 공동 매입한 사례가 발견됐다.

혼자서 7~8개의 신도시 예정지 필지를 매집한 LH 직원도 있었다.

LH 직원 5명은 지난 2019년 6월 시흥시 과림동의 한 논을 나눠 샀다. 논 3천996㎡는 직원 4명이 15억1천만원에 공동으로 매입했고, 2천793㎡는 직원 1명이 자신의 부인과 함께 10억3천만원에 사들였다.

직원 4명은 일부 부부 동반으로 과림동 밭 5천25㎡를 22억5천만원에 매입했다. 이들은 각자 1천㎡ 넘도록 지분을 나눠 가졌다.

과천지구에서는 한 농지(1천122㎡)를 LH 직원이 2017년 5월 형제로 보이는 이들과 함께 구입한 것으로 확인됐다.

합동조사단은 이들 20명에 대해 정부 합동특별수사본부에 수사를 의뢰할 방침이다.

또한 경기·인천 및 기초 지방자치단체의 관련 업무 담당자, 지방 공기업 전 직원을 대상으로 2차 조사를 실시할 예정이다.

차명거래 등 각종 투기 의혹과 배우자 및 직계존비속에 대한 조사도 합동특별수사본부에서 맡아 수사하기로 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr