비위생적 절임배추 파장에 中 "수출용 김치 아냐"

[아시아경제 임온유 기자] 중국 절임 배추의 비위생적인 제조 과정이 들통난 가운데 중국 세관당국이 수출용 김치가 아니라는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

중국 주재 한국대사관 관계자는 11일 중국 세관당국인 해관총서에 문의한 결과 이러한 답변을 들었다고 밝혔다.

이 관계자는 그러면서 "김치용 배추는 냉장 상태에서 24시간 안에 절여야 한다"면서 "해당 영상을 보면 김치 제조 공정이 아님을 알 수 있다는 게 중국에 진출한 한국 김치업체 관계자들의 설명"이라고 전했다.

앞서 국내 온라인상에서는 중국에서 야외에 구덩이를 파고 비닐로 바닥과 벽을 덮은 뒤 소금 등을 뿌려 배추를 절이는 장면을 담은 영상이 확산했다. 특히 포크레인으로 배추를 운반하거나 상의를 벗은 남성이 절임 배추 구덩이 안에서 일하는 장면이 논란을 더 했다.

한편 중국 온라인 게시물 중 '쏸차이 제조 현장'이라는 영상을 보면 국내에서 논란이 된 것과 유사한 장면이 나온다. 중국에서는 최근 이러한 쏸차이 제조 공정 상의 비위생에 대한 비판이 제기돼 단속이 이뤄진 바 있다.

랴오닝성 푸신시 정부는 2019년 이러한 방식의 쏸차이 제조 방법이 중국 식품안전법과 환경보호법에 저촉된다며 엄격히 금지한다고 발표했다.

랴오닝일보는 지난해 9월 "2019년 4월 랴오닝성 시장감독관리국이 이러한 쏸차이 제조공정에 대한 단속을 시작했다"면서 "이후 랴오닝성 내 1만6000여 개에 달하던 쏸차이 제조 구덩이를 모두 메웠다"고 전하기도 했다.

