광주보훈청-지청 간 ‘제1회 경이로운 소통’ 영상회의 개최

보훈 정책과제 발굴 등 논의

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현)은 11일 온나라-영상시스템을 이용해 ‘제1회 경이로운 소통’ 영상회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 영상회의는 정부·규제혁신 및 적극행정 추진 일환으로 추진됐다.

광주청과 소속지청 간 경이로운 소통 프로그램을 통해 오는 9월 2일까지 기획·등록·선양·보상 등 7개 업무별 담당자가 참여하는 업무별 소통 회의를 개최한다.

업무별 진행과정에서 발생하는 비효율 사항 및 든든한 보훈 정책과제 발굴 등 내·외부 고객의 불편·건의사항 등을 논의할 방침이다.

이날 기획분야 업무별 회의에서는 광주청과 소속 지청 직원 10여 명이 참여해 직원 능력개발 및 조직 소통 활성화 방안 등에 대해 토론했다.

광주보훈청은 회의를 통해 발굴된 개선방안을 반영해 보다나은 정부를 위한 정부·규제혁신, 적극행정 사업을 추진해나갈 계획이다.

