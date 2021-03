전남대 법학연구소, 한국공법학회와 신진학자대회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교와 한국공법학회가 신진학자대회를 가진다.

전남대 법학연구소는 오는12일 전남대 법전원 2호관에서 ‘한국 공법학의 새로운 경향’을 주제로 한 2021년 신진학자대회를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 대회는 지난 1년여 동안 국내외에서 헌법과 행정법 전공으로 박사학위를 취득한 15명의 신진학자들이 공법학 분야의 현안과 과제에 대한 다양한 연구성과를 보고하는 자리로, 선배학자들과의 열띤 토론이 기대된다.

특히 한국 공법학계의 현역 원로인 전광석 교수(연세대, 한국헌법학회 고문)와 박정훈 교수(서울대, 한국행정법학회 고문)가 참석해 헌법학과 행정법학의 근본정신과 방법론에 대해 신진학자들을 비롯한 공법학자들과 의견을 나눌 예정이다.

민병로 조직위원장(전남대 법학전문대학원장)은 “이번 대회는 학자로서 첫발을 내딛는 신진학자들과 현역의 정점에 계신 원로들이 이끌어갈 학술향연이 될 것”이라며 “한국공법학의 새로운 100년을 이끌어갈 신진학자들에게 응원과 격려를 보낸다”고 말했다.

