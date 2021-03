금감원 부원장들 "인사 논란, 엄중한 책임감…미래 위해 협력 부탁"

[아시아경제 오현길 기자] 과거 채용비리에 연루된 직원이 승진한 것을 두고 갈등이 번지고 있는 금융감독원 부원장 일동이 "직원들의 아픔과 실망을 깊이 공감한다"며 내부 협력을 호소하고 나섰다.

김근익 수석부원장을 비롯한 최성일, 김도인, 김은경 부원장 등 인사위원회 참여 부원장 일동은 11일 내부 게시판에 이러한 내용의 호소문을 올렸다.

이들은 "최근 정기인사 이후 직원들간 조직 및 경영진에 대한 불만과 불신이 최고조에 달하고 있다는 사실을 잘 알고 있다"며 "인사위원회 위원으로서 작금의 상황에 대해 매우 유감스럽게 생각하며, 금감원을 사랑하는 조직의 일원으로서 비통함과 참담함마저 느끼고 있다"고 밝혔다.

이어 "구조적으로 승진·승급 적체가 지속된 상황에서, 인사에 대한 예측가능성 및 고과제도에 대한 불신이 커지 가운데, 직원들이 그간 느껴왔던 좌절감과 실망감을 표출한 것으로 이해하고 있다"며 "이에 대해 막중한 책임감을 느낀다"고 덧붙였다.

그러면서 "이번 채용비리 연루자의 승진과 관련해 인사위원은 해당 내용을 명확히 인식하고 있었으며, 이와 관련해 책임을 전가하거나 회피할 생각은 없다"며 "이러한 결정은 징계처분이 종료된 직원을 계속해서 승진에서 배재하는 것 또한 문제라고 생각한 것이었다"고 설명했다.

부원장 일동은 "직원들간 갈등을 초래하고, 조직이 나가야할 방향을 제대로 제시하지 못한 것에 대해서는 엄중한 책임감을 느낀다"며 "다만 걱정스러운 부분은 내부의 논의가 자칫 갈등 만이 부각돼, 외부에서 볼 때 우리원이 매우 불공정하고 불합리한 조직으로 비춰질 우려가 있다는 점"이라고 호소했다.

이어 "저희는 현 상황을 우리원의 유례없는 위기라고 인식하고 있으며, 직원들의 아픔과 실망에 대해 깊이 공감하고 있다"며 "직원 여러분들도 조직의 더 나은 미래를 위해 조금씩 더 힘을 내고 협력해 주시길 간곡히 부탁드린다"고 당부했다.

