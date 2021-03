[아시아경제 오현길 기자] 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 24,900 전일대비 150 등락률 +0.61% 거래량 155,384 전일가 24,750 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 EU 김치열풍 막히나…수입식품 장벽에 수출 비상 [클릭 e종목] "대상, 하반기 주력 제품 마진 회복 기대"[단독]대상 '롄윈강 공장' 본격 가동…중국 사업 날개 "2030년 5천억 목표" close 은 결산배당으로 보통주 주당 700원, 우선주 주당 710원을 현금배당키로 결정했다고 11일 공시했다. 배당금 총액은 252억원이다.

