한국금융지주 비상장법인 자회사인 한국투자증권의 결산배당금을 8532원으로 결정했다고 11일 공시했다. 배당금총액은 3000억원에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr