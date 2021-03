박영선 "콩밭에 마음있는 吳·安…콩밭 잘 안 될 것 같으니까 서울로"

[아시아경제 오주연 기자] "마음은 콩밭에 있는데 콩밭이 잘 안 될 것 같으니까 서울을 정치적으로 이용하려고 하는 것이다."

박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 야권 서울시장 후보인 오세훈 전 서울시장과 안철수 국민의당 대표를 향해 이 같이 평가했다. 두 후보 모두 서울시장을 대선 도전을 위한 발판으로 삼고 있다는 점을 꼬집은 발언이다.

이날 박 후보는 오 후보와 안 후보와 비교되는 본인만의 강점을 묻는 질문에 "저는 10년간 서울의 미래를 준비해온 후보"라면서 두 후보와는 차별성이 있다고 강조했다.

박 후보는 "두 후보 모두 일장일단이 있고 쉽지 않다"면서도 "콩밭(대선)이 잘 안 될 것 같으니까 서울을 정치적으로 이용한다"고 지적했다.

이어 "국회의원 시절 개혁 입법을 주도하면서 많은 저항에 부딪혔지만. 인내하고 결국 통과시켜왔다"면서 "중소벤처기업부 장관을 하면서 일자리를 5만개 이상 만들기도 했다"고 자신만의 경쟁력을 내세웠다.

박 후보가 서울시장에 당선된다면 이후에는 대선 후보로 분류가 될 텐데 대권도 꿈꾸고 있냐는 질문에 대해서는 "그 분류는 내 의지와 상관없이 언론이 하는 것이라고 본다"고 말했다.

박 후보는 "중요한 것은 앞으로 5년, 어떻게 서울을 바꿀 것인가인데 지금 준비하지 않으면 도시 국가 경쟁력이 뒤쳐진다"면서 "이에 모든 것을 올인하겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr