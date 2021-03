[아시아경제 이민지 기자] 잇츠한불 잇츠한불 226320 | 코스피 증권정보 현재가 27,150 전일대비 150 등락률 +0.56% 거래량 15,265 전일가 27,000 2021.03.11 11:17 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 한한령 해제 분위기 조성에 화장품주 '들썩'[특징주]서훈-양제츠 회담 종료, 상승 재료 사라지자 화장품주 ↓화장품주도 '양제츠 효과' 톡톡 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 0.4%이고 배당금총액은 17억6166만원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr