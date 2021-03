한국GM, 차세대 신차 생산 위한 창원 도장공장 준공식

8만㎡ 규모…스파크·CUV는 물론 한 단계 큰 차급도 생산 가능

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM이 차세대 신차 생산을 위한 창원 신(新) 도장공장을 준공했다.

한국GM은 11일 경남 창원시 창원공장에서 도장공장 준공식을 개최했다. 이날 준공식엔 카허 카젬 사장, 로베르토 렘펠 GM테크니컬센터코리아 대표, 정만기 한국자동차산업협회장, 박종원 경남지사, 허성무 창원시장 등이 참석했다.

창원공장 내 신축된 신규 도장공장은 8만㎡ 규모의 3층으로 건축됐으며, 시간 당 60대의 차량 도장작업이 가능하다. 주요 공정의 전자동화와 환경 친화 설비 구축 등 최상의 품질 확보를 위한 최첨단 기술이 적용됐다. 특히 준공된 도장공장은 기존 쉐보레 스파크 크기는 물론, 크로스오버유틸리티차량(CUV) 및 한 단계 더 큰 크기의 차량도 생산할 수 있도록 설계됐다.

한국GM은 지난 2018년 산업은행 등과의 경영정상화 합의 이후 오는 2023년 차세대 글로벌 크로스오버유틸리티차량(CUV) 생산을 위해 창원공장에 투자를 이어오고 있다. 한국GM은 준공된 도장공장 외에도 창원공장 내 프레스 라인, 차체 라인, 조립라인 등 여러 신규설비에 대한 공사를 이어간단 계획이다.

카허 카젬 사장은 "한국GM은 지난 2018년 이해관계자와 한 약속을 이행해오고 있고, 창원 신 도장공장 완공은 약속 이행의 이정 표 중 하나"라면서 "내수 및 수출시장에 글로벌 신차 쉐보레 트레일블레이저를 성공적으로 출시한 데 이어, 창원공장의 투자로 약속한 차세대 글로벌 신제품 생산을 하게 될 것"이라고 밝혔다.

