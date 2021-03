[특징주]LG화학·삼성SDI 등 2차전지 관련주 상승세

[아시아경제 이선애 기자] 2차전지 관련주들이 상승세를 보이고 있다. 성장성 기대감과 더불어 최근 조정이 이뤄지면서 저가 매수세가 유입되고 있는 것으로 풀이된다.

11일 오전 9시22분 현재 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 925,000 전일대비 34,000 등락률 +3.82% 거래량 146,819 전일가 891,000 2021.03.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 3.25%[특징주]전기차 베터리株 귀환…LG화학 4.7% 상승 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감 close 은 전일대비 2.695 오른 91만5000원에 거래되고 있다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 672,000 전일대비 36,000 등락률 +5.66% 거래량 204,251 전일가 636,000 2021.03.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감전영현 삼성SDI 사장, 지난해 보수 31억원 수령낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복 close 와 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 9,500 등락률 +4.20% 거래량 278,633 전일가 226,000 2021.03.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 투자자 검색 급증... 주가 23만 3000원(3.1%)SK이노베이션, 외국인 5만 8425주 순매도… 주가 -1.96%SK이노베이션-SK에너지, EU CCS 프로젝트 참여…탈탄소화 실현에 앞장선다 close 은 각각 3.46%, 1.55% 오른 65만8000원, 22만95000원을 기록중이다.

증권가에서는 올해 전기차 판매량이 더욱 늘 것이라고 전망하고 있어 2차전지주를 둘러싼 투자자들 관심도 커지고 있다

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr