올리브영, '스마트 반품' 서비스 전국 매장 확대

온라인몰 구매 상품, 택배 회수 없이 매장서도 반품 가능

전국 500여 주요 매장 확대…매장 접근성 활용, 고객 편의 제고

'오늘드림' '스마트 반품' 이어 '매장 픽업' 연내 도입



[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영은 온라인몰 구매 상품을 매장에서 반품할 수 있는 '스마트 반품' 서비스를 전국 주요 매장으로 확대한다고 11일 밝혔다.

지난해 4월 명동·강남 플래그십과 주요 타운 매장(지역 대표 매장)에 시범적으로 도입해 운영한 데 이어 올해부터는 전국 주요 매장 500여곳으로 서비스를 본격화한다.

;스마트 반품'은 올리브영 온라인몰에서 구매해 배송 받은 상품을 원하는 매장을 직접 방문해 반품이 가능케 한 서비스다. 올리브영의 강점인 매장 접근성을 활용해 반품 접수 시 택배사의 상품 픽업과 회송 등에 소요되는 시간적 제약을 줄인 것이 특징이다.

올리브영은 '스마트 반품' 서비스를 통해 전국 매장과 온라인몰을 연계한 채널간 시너지를 높인다는 계획이다. 고객에게는 온라인몰에서 이용 가능한 새로운 편의 서비스를 제공하면서 매장 방문 고객을 늘려 오프라인 쇼핑 활성화도 꾀한다는 목표다.

온라인몰 또는 모바일 애플리케이션의 주문·배송조회 페이지에서 '반품 신청'을 누르고, 스마트 반품이 가능한 매장을 확인한 후 '매장 방문'을 선택할 수 있다. 접수 완료 문자를 수령한 고객은 매장을 방문해 반품을 원하는 상품과 모바일 앱의 반품 바코드를 제시하면 된다.

'스마트 반품' 서비스는 올리브영 멤버십 회원 등급인 '그린 올리브(Green Olive)' 고객부터 이용할 수 있다. 신용카드, 페이코, 카카오페이, 네이버페이로 결제한 경우에만 매장 반품이 가능하다.

올리브영은 이번 '스마트 반품' 서비스뿐만 아니라 온라인몰 주문 상품을 인근 매장에서 픽업(Pick-up) 가능한 서비스도 연내에 선보일 계획이다. 앞서 2018년 말 선보인 업계 최초 즉시 배송 서비스 '오늘드림'은 지난해 주문 건수가 전년대비 12배 가량 증가하는 등 지속적으로 성장하고 있다.

올리브영 관계자는 "온라인몰 반품 서비스를 택배 회수와 매장 방문으로 이원화하고 편의에 맞게 사용할 수 있도록 해 시범 운영 단계에서부터 고객들의 호응이 높았다"며 "올리브영 만의 강점인 전국 매장망과 온라인몰의 시너지를 극대화하는 O2O 서비스로 옴니채널 경쟁력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

