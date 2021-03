홈앤쇼핑, 중소협력사 대상 성과공유제…60개 협력사에 총 6억원 지급

2013년부터 현재까지 462개 협력사에 총 43억원 지원

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 중소기업 협력사의 안정적 경영활동을 위해 60개 협력사를 대상으로 6억원 규모의 성과공유제를 시행한다고 11일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 2012년 개국 이후 본격적으로 이익이 발생한 2013년부터 초과 이익에 대한 성과공유제를 시행 중이다. 성과공유제는 매출 기여도가 높은 우수 중소협력사를 대상으로 연간 목표액 대비 초과이익의 최대 10~20%를 현금으로 환급해주는 제도로 시작됐다. 2016년부터는 기여도가 높은 협력사에 초과 이익을 환원하던 방식에서 탈피, 방송 판매 효율 부진을 겪은 업체들의 손실을 보전하는 방향으로 전환됐다.

2016년에는 80개 협력사에 총 4억원, 2017년에는 69개 협력사에 총 3억7000만원 규모로 지원했다. 지난해 성과를 공유하는 올해는 60개 협력사에 총 6억원을 지원할 예정이다.

홈앤쇼핑은 성과공유제를 통해 2013년부터 현재까지 462개 협력사에 총 43억원을 지원했다. 성과공유제는 대상 업체의 안정적 경영활동과 기술개발 능력 향상에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다. 홈앤쇼핑은 성과공유제를 비롯해 상생펀드 운영, 상품대금 지급시기 단축 등 중소기업 협력사의 실질적인 지원에 주력하고 있다.

김옥찬 홈앤쇼핑 대표는 "중소협력사의 안정적 재정 운영을 위해 2013년부터 성과공유제를 시행하고 있다"며 "앞으로도 중소기업 지원에 앞장서기 위해 더 많이 고민해 실질적 도움을 줄 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

