故 박완서 타계10주년 ‘박완서 문학 다시읽기’…서울도서관, 인문학 강좌

내달 14일까지 ‘온택트 여행’ ‘단테 문학’ ‘김수영 시’ 등 올해 총 4회 인문학 강좌 운영

서울도서관 홈페이지에서 참가자 30명 선착순 모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울도서관이 고(故) 박완서 작가 타계 10주년을 기념해 '박완서 문학 깊이-다시 읽기' 비대면 인문학 강좌를 24일부터 내달 14일까지 매주 수요일 저녁 총 4회 운영한다고 11일 밝혔다.

이번 강좌는 문학평론가로 활동하고 있는 서울대학교 국어국문학과 방민호 교수의 깊이 있는 강연과 함께 작품에서 가장 공감되는 문장을 서로 이야기하고 작품 속 공간을 배경으로 사진을 찍어 인증하는 등 수강생과 강연자가 쌍방향으로 소통하는 강좌로 운영된다.

24일부터 매주 수요일, 한국인이 좋아하는 소설가로 손꼽히는 박완서 작가의 작품을 깊이 있게 살펴보면서 작품 속 시공간을 탐색하는 등 매주 다른 작품과 주제로 총 4회의 강좌가 진행된다.

서울도서관은 이번 ‘박완서 문학 깊이-다시 읽기(부제:책은 울림이다)’를 시작으로 올해 총 4회 인문학 강좌를 진행할 예정이다. ‘온택트 여행을 떠나자(부제: 책은 여행이다)(5~6월)’, 단테 사후 700주년을 기념하는 ‘단테문학 읽기(부제: 책은 연극이다)(8월)’, 김수영 선생 탄생 100주년을 기념하는 ‘김수영 시 노래하다(부제: 책은 노래이다)(10~11월)’ 등이다.

강좌 수강 신청은 12일부터 ‘서울도서관 홈페이지→ 신청·참여→ 강좌 신청’에서 할 수 있다. 시민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 선착순 30명을 모집한다. 강좌에 대한 문의 사항은 서울도서관으로 연락하면 된다.

