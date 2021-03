[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 녹원씨엔아이=상장적격성 실질심사 대상으로 올라 지정 여부에 대한 결정일까지 매매거래가 정지.

◆ KG ETS=보통주 1주당 110원 현금배당 결정, 시가배당율 1.8%.

◆ 한국캐피탈=보통주 1주당 25원 현금배당 결정, 시가배당율 4.2%

◆ 삼지전자=보통주 1주당 300원 현금배당 결정, 시가배당율 2.5%.

◆ 메가스터디교육=보통주 1주당 750원 현금배당 결정, 시가배당율 2.0%.

◆ 소룩스=보통주 1주당 50원 현금배당 결정, 시가배당율 0.3%.

◆ SDN=지난해 영업이익 2억원으로 전년동기대비 92% 감소.

◆ 경남바이오파마=운영자금조달을 위해 약 100억원 규모로 유상증자를 결정했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr