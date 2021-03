채현일 영등포구청장 ‘더현대 서울’ 고강도 교통·방역 특별 관리 나선 까닭?

3월 차량 자율 2부제 및 회원 무료 주차 중단 ... 교통 혼잡 완화 위해 인근 건물 주차장 2000면 사용... 방문 예약 시스템 도입 및 시간 당 환기 회수 6회에서 12회로 늘려 ... 지난 주말 직원 40여 명 배치 방역수칙 준수 여부 점검 등

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 구민 불편 해소와 코로나19 예방을 위해 최근 개장한 백화점 ‘더현대 서울’을 특별 관리한다.

지난달 26일 여의도에 서울 최대 규모의 백화점 ‘더현대 서울’이 개장하자 많은 인파가 몰려 북새통을 이뤘다. 교통 체증으로 인한 주민 불편과 코로나19 확산을 우려하는 목소리가 높았다.

이에 구는 차량 2부제 실시와 회원 대상 무료 주차 중단, 매장 예약 시스템 도입, 실내 공기질 강화 등 사회적 거리두기 단계를 뛰어넘는 방안을 요구해 실시키로 했다.

또 구청 직원을 별도로 배치해 방역수칙 준수 여부를 확인하는 등 특별 관리에 들어갔다.

3월 자율 차량 2부제 및 무료 주차 혜택 중단

가장 눈에 띄는 것은 주차 제한이다. 구는 백화점 내 밀집도 완화와 인근 도로의 교통 체증 해소를 위해 한시적 차량 2부제 실시를 요청했다. 백화점 측도 필요성을 인정, 3월 한 달간 주말 동안 백화점을 방문하는 고객을 대상으로 자율 차량 2부제를 시행키로 했다.

또 현대백화점 카드 회원에게 제공되는 2시간 무료 주차 혜택도 중단했다.

그 결과 개장 이후 첫 주말(2월27~28일) 8500여 대의 차량이 백화점을 찾았으나, 시행 이후 두 번째 주말(3월5~6일)에는 6100여 대의 차량만 주차장을 이용했다. 약 30%가 줄어드는 효과를 거두었다.

주말 인근 건물 주차장 2000면 추가 확보

차량이 몰리며 발생한 인근 도로 혼잡과 불법 주정차로 인한 주민 불편사항도 적극 대처한다.

개점하기 전 3차례에 걸쳐 교통여건 개선과 교차로 통제 인력 배치 등에 대해 논의했다.

예상보다 차량이 더 몰리자 ▲주말 인근 건물 주차장 2000면 사용 ▲주말 및 평일 오후 5시 이후 삼부아파트 앞 삼거리 우회전 차로 개통 ▲버스정류소 정차 요원 추가 배치 등 개선사항을 마련했다.

장기적으로 주변교차로 정체 현상 완화를 위해 주말 기간 신호시간 변경과 중앙 차로 버스정류장 설치, 국제금융로 방면 백화점 진출입부 변경 등을 검토한다.

아울러 주말에는 10명의 주차 단속 요원을 배치해 백화점 일대에 대한 불법 주·정차를 원천 차단한다는 방침이다.

방문 예약 시스템 도입 및 공기질 강화

인기 매장에는 방문 예약 시스템을 도입한다. 대기 고객이 많아 사회적 거리두기가 잘 지켜지지 않는 경우를 방지하기 위해서다. 보다 철저한 방역을 위해 승강기 탑승 정원도 40% 가량(24명→15명) 줄인다.

아울러 출입구와 연결통로 혼잡상황을 실시간으로 안내, 백화점 자체기준 초과시 추가 입장을 제한하기로 의견을 모았다. 인근 지하철역 등에는 안내판을 설치해 고객들이 매장 혼잡도를 확인하고 방문 여부를 결정할 수 있도록 한다.

실내 공기질 관리도 강화해 공조시스템을 통한 환기 회수도 시간 당 6회에서 12회로 늘리기로 했다.

방역수칙 준수 지도점검 강화

매장 내 방역수칙 준수 여부도 보다 철저히 확인한다. 구는 지난 주말 30여 명의 직원을 투입해 매장 내 이용객 거리두기, 공용공간 칸막이 설치, 에스컬레이터 띄어 타기 안내 등에 대한 점검을 마쳤다.

각 층마다 직원을 배치, 일부 매장에 손님이 몰려 거리두기가 힘든 경우 각 층별 매니저를 통해 즉시 시정했다.

특히 감염 우려가 높은 159개 식품접객업소에는 전담요원 10명을 별도로 배치하기도 했다.

채현일 영등포구청장은 사회적 거리두기 단계를 뛰어넘는 고강도 대책 요구에 적극 호응해준 ‘더현대 서울’ 측에 감사의 인사를 전하며 “주민 불편 해소와 코로나19 확산방지를 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr