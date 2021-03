거창군, 2021년도 녹색농업대학 신입생 모집

사과 심화반 딸기심화반 2개 학과 개설 반별 40명 선발



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창 녹색농업대학은 농업경쟁력 강화와 지역농업 발전에 이바지할 농업·농촌 전문인력육성을 위해 2009년부터 12년간 사과학과 301명, 딸기 학과 171명, 포도 학과 39명, 약초학과 89명 등 총 600명의 졸업생을 배출한 지역 내 대표 농업인 교육대학이다.

군은 올해 녹색농업대학 사과 심화반 딸기심화반 등 2개 학과를 개설하여 신입생을 모집한다고 10일 밝혔다.

녹색농업대학은 반별 40명을 선발해 연간 20회 내외의 이론교육과 현장실습으로 진행될 예정이다.

신청 대상은 군에 주민등록을 둔 농업인 또는 예비농업인은 누구나 가능하고, 입학에 관심이 있는 농업인은 응시원서를 작성해 읍·면사무소 또는 농업기술센터로 제출하면 된다.

김규태 농업축산과장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 대면 교육 추진이 쉽지 않은 상황이지만 교육성과 등을 고려하여 참석 교육으로 진행한다”며 농업인들의 많은 수강을 당부했다.

