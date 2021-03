신한銀, '탈석탄 금융' 선언…ESG경영 실천

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 국내외 석탄발전소 건설을 위한 프로젝트파이낸싱(PF)에 참여하지 않고, 석탄발전소 건설을 위한 채권을 인수하지 않겠다는 '탈석탄 금융'에 동참한다고 10일 밝혔다.

신한은행은 지난 9일 한국사회책임투자포럼이 주관한 '기후금융 지지선언식'에 참석해 탈석탄 금융을 공식적으로 선언했다.

이번 기후금융지지선언은 2050 탄소중립 달성을 위한 기후금융 실천에 대한 약속을 선언한 것으로 신한은행은 탈석탄 금융선언, 탄소정보공개프로젝트(CDP) 서명기관 선언, 기후변화 재무정보공개 전담협의체(TCFD) 지지 선언 등 세가지 실천사항을 모두 충족해 기후 리스크 대응 및 기후금융 경쟁력을 갖췄다.

신한은행은 국내 시중은행 최초로 지난해 9월 적도원칙에 가입 후 금융기관의 환경사회적 책임을 다하기 위해 환경사회리스크 관리 원칙에 맞춰 금융거래를 진행하고 있다. 이와 관련 PF에 대해 '적도원칙 스크리닝 프로세스'를 준용한 심사를 수행하고 있으며, 올해 베트남 현지 법인을 시작으로 글로벌 네트워크에도 적도원칙 검토 프로세스를 도입 할 예정이다.

진옥동 신한은행장은 신년사에서 "나라를 위한 은행이라는 창립이념 첫 구절을 다시 새기며 ESG(환경·사회·지배구조), 혁신금융 지원 등 사회적 가치 창출에도 적극 나서겠다"고 말하기도 했다.

신한은행은 전사적 차원에서의 ESG 경영을 더욱 확대하기 위해 전략기획부 내 ESG 기획팀을 신설하고, ESG사업 기획과 더불어 전행 ESG사업 관련 컨트롤 타워 역할을 수행하고 있다. ESG 환경경영 실천을 위해 연내 약 30대 업무용 전기차 도입을 추진하는 등 내부 친환경경영 확대에도 박차를 가할 예정이다. 또한 적도원칙협회 실무그룹장에 지원해 적도원칙 가입 금융기관으로서의 영향력을 확대해 나갈 계획이다.

