[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 근황을 공개했다.

한소희는 최근 자신의 인스타그램에 하트 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게제했다.

공개된 사진 속 한소희는 블랙 레더 의상을 입고 카메라 앞에서 도발적인 포즈를 취하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr