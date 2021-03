[아시아경제 송승섭 기자] 서민금융진흥원이 공채를 통해 신규 직원 27명을 모집한다고 10일 밝혔다.

서금원에 따르면 신규채용인원의 59%에 해당하는 16명은 사회형평적 채용으로 선발한다. 지난해와 마찬가지로 장애인과 보훈대상자에 한해 제한 경쟁 채용을 시행한다. 지역인재 채용도 새롭게 도입된다.

서민금융지원제도를 이용한 지원자의 경우 서류 전형 시 가점을 부여할 계획이다. 지원 기한은 오는 24일까지다.

이계문 서민금융진흥원장은 “취약계층을 배려하는 사회형평적 열린 채용·공정채용을 지속적으로 시행하여 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

