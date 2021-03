교육박람회 5월17~19일 개최…참가 희망기업 모집

[아시아경제 한진주 기자] 대한민국 교육박람회가 오는 5월17일부터 서울 코엑스에서 사흘간 개최된다.

9일 한국교육녹색환경연구원과 ㈜엑스포럼은 대한민국 교육박람회 참가 희망 기업을 모집한다. 올해로 18회를 맞는 교육박람회에서는 비대면 온라인 교육 트렌드와 에듀테크, 교육 콘텐츠, 최신 교육환경, 조기·초등, 어학, 평생 ·직업 등 교육 분야별 우수 기업과 제품들을 만날 수 있다.

교육방송 EBS, 초중등 스마트홈러닝인 ‘아이스크림 AI홈런’을 서비스하는 아이스크림에듀, 레고 에듀케이션 파트너사인 퓨너스, 코딩교육 관련 기업인 코더블 등이 참가를 확정했다. 이밖에 실내 공기 환경 제어를 위한 통합솔루션을 공급하는 휴테코, 효성의 정보통신(IT) 계열사인 효성ITX 등 교실 환경·스마트 교육 기술과 관련된 다양한 기업들도 참가한다.

이번 박람회의 주제인 ‘교육이 미래다(The Future is Education)’를 바탕으로 포스트 코로나시대에 맞게 에듀테크 미래상을 살펴보고, 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단 IT 기술을 접목한 언택트 교육의 활용법을 다양하게 제시한다. 다양한 온·오프라인 하이브리드 프로그램과 글로벌 에듀테크 선진국을 초청하는 주빈국 프로그램 등도 마련돼있다. 취업준비생들과 일반참관객을 위한 체험 행사 등 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.

주최 측은 “교육박람회는 대한민국의 미래 인재 양성을 위한 다양한 방안을 제시하는 전시회가 될 것"이라며 "이번 박람회가 포스트 코로나 시대를 맞아 교육 산업 전반에 걸쳐 일어나고 있는 혁신과 변화를 마주할 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.

