딜로이트 컨설팅 코리아, 2021신입 컨설턴트 정기채용

[아시아경제 박지환 기자] 딜로이트 컨설팅 코리아는 2021년 신입 컨설턴트 정기채용을 시작한다고 9일 밝혔다.

이번 채용은 1년 만에 실시하는 대규모 정기채용으로 9일부터 5월까지 약 3개월간 진행된다. 딜로이트 컨설팅은 성장 비전과 지원자들의 높은 관심을 반영해 전년 대비 약 2배 이상의 인재를 채용할 계획이다.

2021 신입 컨설턴트 정기 채용은 딜로이트 컨설팅 코리아 채용 홈페이지에서 9일부터 온라인으로 지원 가능하다. 서류전형, 온라인 문제해결능력 시험, 인터뷰 등의 절차로 진행된다.

이번 정기 채용은 코로나19 상황에 맞춰 전 과정이 비대면으로 진행된다. 채용 전용 카카오톡채널, SNS 는 물론 온라인 설명회 진행으로 지원자와의 접점을 강화하고, 실시간 Q&A를 제공한다.

최종 합격된 신입 컨설턴트들에게는 딜로이트 컨설팅 고유의 인재 육성 프로그램에 따라 실전적 문제해결 능력 강화를 위한 집중 교육 프로그램인 'Bootcamp'를 제공한다. 향후 2~3년간 다양한 산업과 서비스 영역에 대한 탐색 기회와 더불어 전문성 강화 교육, 해외 프로젝트 수행, 글로벌 전문가와의 네트워킹 등 전폭적인 지원을 제공한다. 모든 신입 컨설턴트들에게는 개인 카운슬러가 배정돼 각자의 강점과 희망 진로에 따른 상담 역시 상시 이뤄질 예정이다.

송수영 딜로이트 컨설팅 코리아 대표는 "컨설팅 회사의 혁신과 성장은 한 명의 인재로부터 비롯된다"며 "딜로이트 컨설팅 인재 정책의 핵심은 개인별 강점에 기반해 업계 최고 수준의 전문가를 육성하는 것으로 이번 정기 채용을 통해 딜로이트의 혁신과 성장에 함께할 탁월한 인재를 발굴할 예정"이라고 밝혔다.

