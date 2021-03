온라인 한샘몰 '3D 리얼뷰어' 서비스 도입…"가구 가상 배치"

[아시아경제 김보경 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 101,000 2021.03.09 08:58 장시작전(20분지연) 관련기사 한샘, 8일 '세계 여성의 날' 맞아 한부모 가정에 생활용품 전달 한샘, 주당 1300원 현금 결산 배당[클릭 e종목]"한샘, 성장 기조 지속" close 은 자사 온라인 쇼핑몰인 한샘몰에서 3D 상품 정보로 고객의 구매 결정을 돕는 '3D 리얼뷰어(Real Viewer)' 서비스를 도입했다고 9일 밝혔다.

고객은 이 서비스로 고품질 3D로 구현된 가구를 상하좌우 360℃ 회전하고 색상을 바꿔가며 자세히 살펴볼 수 있다. 소파의 경우 가죽 주름과 재봉선까지 확인 가능할 정도로 완성도가 높다. 기존의 사진, 영상 컨텐츠에 더해 3D 상품 정보를 활용한 홈인테리어 쇼핑이 가능해졌다.

또한 고객이 직접 상품을 설치할 거실, 방 등의 사진을 찍으면 3D로 구현된 가구를 가상으로 배치해 볼 수도 있다. 바닥재, 벽지 등 인테리어 스타일이나 기존 가구와의 어울림을 미리 확인 가능해 집 꾸밈의 시행착오를 줄일 수 있다.

한샘은 현재 소파 20종을 대상으로 3D 리얼뷰어 서비스를 제공하고 있고, 올해 상반기까지 식탁, 서재, 침대, 옷장 등으로 카테고리를 확대할 방침이다. 가구 3D 스캐닝을 위한 전용 스튜디오도 마련할 계획이다.

한샘 온라인사업본부 온라인커머스부 김경묵 이사는 "이 같은 고품질 3D 서비스는 국내에서 자동차, 건설 등 고관여 업종에서 한정적으로 사용되고 되고 있는데, 한샘은 홈 인테리어 업계에서 선제적으로 서비스를 도입했다"며 "앞으로도 온라인·디지털 기술 기반의 서비스를 지속 선보일 것"이라고 말했다.

한편 한샘은 고객 편의를 위한 다양한 시도를 계속하고 있다. 지난해 하반기에는 가구 배송 및 시공 날짜를 최소 1일부터 최대 30일까지 선택 가능한 '내맘배송' 서비스를 시작했고 지난 달에는 자체 라이브커머스 채널인 '샘LIVE'를 런칭했다.

