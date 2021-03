전국 24개 '119특수구조단' 4개로 권역화…노후산단·주택 안전기준 강화

소방청, 취약대상 맞춤형 관리체계 구축… 각 부처 분산 148억건 데이터 통합 '소방안전정보시스템' 구축

구급대원 응급처리 범위 확대, 구조·구급활동 사각지대 해소

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 시·도별로 분산·설치된 전국 24개 119특수구조단을 4개 권역화해 재난유형에 따라 전문인력과 특수장비를 선별·투입한다. 화재에 취약한 노후 산단에 소방특별조사를 우선 실시하고 주택시설 화재안전기준을 강화한다.

9일 소방청은 올해 업무계획을 통해 안전, 안심, 감동을 핵심가치로 선정하고 △현장중심의 재난대응역량 강화 △맞춤형 화재안전 관리체계 구축 △국민밀착 소방안전서비스 제공으로 구성된 3대 전략을 중점 추진한다고 밝혔다.

우선 소방청은 현장 중심 재난대응역량을 강화하기 위해 재난초기 대응체계를 강화하고 코로나19 확산방지에 총력 대응할 계획이다. 119통합상황관리시스템을 통해 소방청에서 전국의 가용소방력 편성을 확인해 전국 24개 119특수구조단을 4개 권역화해 재난유형에 따라 전문인력과 특수장비를 선별해 투입한다.

전국 119구급차 전담 394대, 일반 1218대를 활용해 확진자 등 안전이송 체계를 확립하고 특정지역에 대규모 확산이 발생하면 지난해 대구·수도권과 같이 전국 119구급차 동원령을 발령할 계획이다. 도심지 상습 정체구역에 소방차 우선신호시스템을 단계적으로 확대·설치하고 소방관에게 소송비원을 지원하기 위한 법률개정을 추진하는 등 소방차 출동시 강제처분 실효성을 제고한다.

아울러 고층건물 화재진압 효과성 증대를 위한 압축공기포혼합설비(CAFS)가 장착된 소방차와 70m급 고가사다리차를 보강하고 소방장비의 기준규격을 개발해 소방장비의 성능과 품질을 개선한다.

취약대상 맞춤형 화재안전 관리체계도 구축한다. 소방청은 화재에 취약한 공사장에는 소방안전관리자 배치를 의무화하고, 물류창고에는 스프링클러와 특수감지기를 설치하도록 할 계획이다. 이어 아파트에는 화재발생 위치 확인 및 원격 점검이 가능한 지능형 감지기 설치를 의무화하고 지하주차장으로 여러동(棟)이 연결된 경우 스프링클러 물탱크 용량 기준을 상향한다.

각 부처에서 개별 관리되고 있는 화재 정보, 건축물 정보, 유해화학물질 정보 등 33개 시스템의 148억건의 데이터를 통합 관리하는 '소방안전정보시스템'을 구축해 현장 대응 능력을 강화한다. 소방시설 정상작동 여부 및 이상징후가 건물 관계인과 관할 소방서에 실시간 전송되는 ‘IoT 기반 실시간 소방시설 관리시스템’ 역시 단계적으로 확대한다.

또한 구급대원 응급처리 범위를 확대하고 구조 및 구급활동 사각지대를 해소한다. 소방청은 신속하고 전문적인 응급처치를 위해 심전도 측정 및 약물처치, 탯줄 절단 등 119구급대원 응급처치 범위 확대(14→21종)를 위한 법률 개정을 추진한다. 실제 219개 특별구급대 시범운영 결과 심정지 환자의 병원도착 전(前) 소생률이 4.9%포인트 상승(10.4%→15.3%)하는 효과가 있었다.

소방청은 119구조대로부터 20km 이상 떨어진 지역에는 구조 업무와 화재진압 업무를 동시 수행하는 구조진압대(Res-Pump)를 운영하고, 119구급대가 없는 농·어촌 지역(95개소)에 119구급차를 배치해 응급의료 사각지대를 해소할 계획이다. 안전취약계층 모든 가구에 주택용 소방시설을 무상으로 보급하고 산부인과, 분만시설이 없는 지역 임산부의 병원예약 진료시 이송과 출산 임박시 분만을 지원하는 체계도 구축한다.

’화재피해주민 지원센터‘를 운영해 화재로 피해를 입은 국민에게 심리상담 및 거주지원 등 생활·의료·세제 지원 원스톱서비스 제공하고 소방안전체험관‘ 5개소를 신규개관·운영하고 소방서 안전체험교실, 이동안전체험차량도 보강한다.

신열우 소방청장은 "지난 4년간 단독 소방청 개청, 국가직 신분전환, 2만명 충원 등 국민의 성원에 힘입어 소방의 큰 발전이 있었다"면서 "올해는 모든 국민이 공평한 소방서비스를 받을 수 있도록 지역간 편차를 줄여나가는 한편 인명 중심의 화재예방정책을 추진하고 대형재난에는 선제적 소방력 동원으로 재난으로부터 안전한 나라를 만들어 나가겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr