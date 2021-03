코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감

금리 상승 부담·환율 급등 영향

상해종합지수 2% 넘게 하락



"코스피, 하방 압력 높을 시기"

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 3000선을 지키는데 실패했다. 8일 코스피는 전 거래일 대비 1%(30.15포인트) 하락한 2996.11에 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 지난 금요일 미국 증시 호조 영향을 받아 전 거래일 대비 0.19%(5.73포인트) 오른 3031.99로 장을 시작해 1%가까이 상승했지만 중국 증시가 기술주 중시으로 하락하면서 오후 들어 하락 폭을 키워나갔다.

이날 시장에선 개인 홀로 5215억원어치 주식을 사들이며 지수 하락을 방어했다. 외국인과 기관은 각각 1256억원, 3767억원어치 주식을 내다 팔았다.

미국의 지난달 고용지표가 시장 예상보다 좋게 나오면서 경기 회복 기대감은 높아졌지만, 국채금리 상승 부담이 확대되면서 국내 증시는 이내 하락 전환한 것으로 풀이된다. 또 중국 증시가 닝지저 국가발전개발위원회 부주임이 중국 경제 회복 기반이 아직 견고하지 않고 해외 발생 리스크에 대처해야 한다는 부정적인 발언에 급락하자 국내 증시도 하락 폭을 키워나간 것으로 보인다.원·달러 환율은 달러 강세와 위안화 약세 조합에 1130원대로 올라서면서 외국인의 수급을 더 약화시킨 것으로 분석된다.

이날 국내 증시에선 경제회복 기대감을 반영한 철강 업체와 금리 상승에 따른 수혜가 기대되는 금융 업종이 강세를 보였다. POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 321,500 전일대비 7,000 등락률 +2.23% 거래량 1,002,230 전일가 314,500 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 차량경량화 신소재 개발…포스코-SK 손잡는다POSCO, 이시간 주가 +2.7%.... 최근 5일 개인 51만 6216주 순매도[특징주]포스코, 철강가격 상승에 닷새 연속 상승… 52주 신고가 close (2.23%), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,650 전일대비 1,400 등락률 +3.24% 거래량 2,931,886 전일가 43,250 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 최근 5일 개인 39만 9361주 순매도... 주가 4만 4700원(+3.35%)철강업계, 업황 회복에 신입 공채 규모 확대한다현대제철, 검색 상위 랭킹... 주가 0.94% close (3.24%)과 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 49,950 전일대비 2,950 등락률 +6.28% 거래량 5,173,366 전일가 47,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 조정장 대안으로 떠오른 은행株 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아 close (6.28%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 35,250 전일대비 1,250 등락률 +3.68% 거래량 5,102,345 전일가 34,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 조정장 대안으로 떠오른 은행株 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아 close (3.68%), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 1,400 등락률 +3.63% 거래량 2,805,988 전일가 38,550 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 조정장 대안으로 떠오른 은행株 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아 close (3.63%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 5,000 등락률 +2.73% 거래량 262,017 전일가 183,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아보험사, 인사태풍 없어…CEO 연임 행렬삼성화재, 암 하나만 고지 '간편한 335-1 유병장수' 출시 close (2.73%), 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 9,910 전일대비 300 등락률 +3.12% 거래량 3,634,930 전일가 9,610 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지[특징주] 은행株는 오르네.. 시장금리 상승 여파 국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세 close (3.12%) 등은 전일 대비 상승했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 16,747,860 전일가 82,100 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 "차이 인정하고 포용해야"…삼성 女임직원들이 말하는 '다양성'기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대“삼성전자”에 이어 “SK하이닉스” 잘 나가는 이유! 딱! 말씀드립니다! close 가 0.12% 하락한 8만2000원을 기록했다. SK하이닉스(-3.21%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 368,500 전일대비 9,000 등락률 -2.38% 거래량 1,021,013 전일가 377,500 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지NAVER, 이시간 주가 +1.19%.... 최근 5일 개인 47만 599주 순매수외국인·기관 동반 매도에도 코스피 상승 출발 close (-2.38%), 현대차(-1.91%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 21,000 등락률 -3.13% 거래량 362,421 전일가 671,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아코스피 장중 3000 붕괴.. 파월에 실망 close (-3.31%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 454,000 전일대비 17,000 등락률 -3.61% 거래량 668,951 전일가 471,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지카카오, 최근 5일 개인 118만 3076주 순매수... 주가 46만 9500원(-0.32%) close (-3.61%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,000 전일대비 10,500 등락률 -3.48% 거래량 578,325 전일가 301,500 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대3월 최대 IPO 제2의 SK바이오팜! 관련 주 급등테마! 지금 잡아야 오릅니다.셀트리온, 이시간 주가 -2.32%.... 최근 5일 외국인 39만 3741주 순매도 close (-3.48%) 등도 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 2.03%(18.71포인트) 내린 904.77로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.19%(1.71포인트) 오른 925.19로 장을 시작했지만 빠르게 하락 전환하며 하락 폭을 키워나갔다. 이날 시장에선 개인 홀로 2065억원어치 주식을 샀다. 외국인과 기관은 각각 1786억원, 183억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,000 전일대비 10,500 등락률 -3.48% 거래량 578,325 전일가 301,500 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대3월 최대 IPO 제2의 SK바이오팜! 관련 주 급등테마! 지금 잡아야 오릅니다.셀트리온, 이시간 주가 -2.32%.... 최근 5일 외국인 39만 3741주 순매도 close 헬스케어(-4.33%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,000 전일대비 10,500 등락률 -3.48% 거래량 578,325 전일가 301,500 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대3월 최대 IPO 제2의 SK바이오팜! 관련 주 급등테마! 지금 잡아야 오릅니다.셀트리온, 이시간 주가 -2.32%.... 최근 5일 외국인 39만 3741주 순매도 close 제약(-3.55%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 283,100 전일대비 9,900 등락률 -3.38% 거래량 40,882 전일가 293,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지외국인·기관 동반 매도에도 코스피 상승 출발 close (-3.38%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,900 전일대비 1,000 등락률 -1.96% 거래량 506,411 전일가 50,900 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월 close (-1.96%), 알테오젠(-4.85%) 등도 내렸다.

이경민 대신증권 연구원 “경기 회복이란 중장기적인 전망은 유효하지만 현재 시장이 주목하고 있는 금리와 환율에 대한 우려가 증시에 크게 반영된 것으로 당분간 증시는 금리와 환율 변화에 일희일비할 전망"이라며 "현재로서는 상승반전보다는 하방압력이 커질 가능성을 경계할 때"라고 설명했다.

이어 그는 “3000선 지지력 테스트가 예상되는 상황으로 하향이탈 시 추가 변동성은 더 확대될 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr