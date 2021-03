인천형 산후조리원 5곳 6월 개원…민간시설 공공성·서비스 질 강화

[아시아경제 박혜숙 기자] 민간 산후조리원의 공공성과 서비스 질을 강화한 인천형 산후조리원 5곳이 오는 6월 문을 연다.

인천시는 오는 16일까지 지역 내 민간 산후조리원 28개를 대상으로 신청을 받은 뒤, 심의위원회 평가를 거쳐 인천형 산후조리원 5곳을 선정할 계획이라고 8일 밝혔다. 운영은 6월 1일부터 5곳이 동시에 시작한다.

인천형 산후조리원은 민간 산후조리원의 공공성 강화를 위해 인천시가 전국 최초로 추진하는 사업이다. 민간 산후조리원 중 감염예방, 안전관리, 산모 및 신생아 돌봄 등 서비스 질 평가를 통해 우수 산후조리원을 선정한다.

선정된 산후조리원에는 감염 예방과 안전 관리 장비 확충에 사용할 수 있는 비용을 최대 3000만원까지 지원한다.

인천형 산후조리원은 부모 애착 관계 형성 교육 등 다양한 육아 교육을 시행하고, 산모 퇴실 후에는 산후 우울증 예방과 모유 수유법 교육을 위해 가정 방문 간호 서비스를 제공한다.

인천형 산후조리원 지정 유효기간은 3년이며, 인천시는 내년까지 10개의 인천형 산후조리원을 운영할 계획이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr