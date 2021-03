한미 연합훈련 돌입, 북 대응은 '無'

[아시아경제 유인호 기자] 한미 군 당국이 코로나19 영향으로 규모를 대폭 축소한 전반기 연합지휘소훈련(CCPT)에 돌입했다. 이번 연합훈련은 8일부터 18일까지 컴퓨터 시뮬레이션 형태로 진행돼 야외 기동훈련은 하지 않는다.

군 관계자는 "8일 새벽부터 전반기 연합지휘소훈련을 시작했다"며 "훈련은 코로나19 차단을 위한 방역조치를 철저히 시행하는 가운데 진행되는 데 예년에 비해 훈련 참가 규모는 최소화했다"고 밝혔다. 이에 따라 한미는 합참을 비롯 수도방위사령부의 지하벙커인 B-1 문서고, 경기 성남의 주한미군 벙커 등에 지휘소를 분산 운용해 필수 인원을 제외하고, 양국 장병이 한자리에 모이는 것을 최소화했다.

전시작전통제권(전작권) 전환을 위한 미래연합사령부의 완전운용능력(FOC) 검증은 시행하지 않기로 했다. 다만 한국군 대장이 지휘하는 미래연합사령부 주도의 전구 작전 예행 연습은 일부 포함했다. 이번에 FOC 검증은 하지 않더라도 한국군 대장이 지휘하는 미래연합사령부가 유사시 한반도 전구 작전 지휘 능력이 있는지 잠정 평가한다는 것이다.

한미는 FOC 검증 연습을 일단 하반기 연합훈련 때 시행하는 쪽으로 협의할 것으로 알려졌다. 오는 8월께 시행될 하반기 훈련 때도 코로나19 상황이 진정되지 않으면 FOC 검증은 하지 못할 가능성이 크다. 이럴 경우 전작권 전환 작업은 지연이 불가피해진다. 한편 북한은 조 바이든 미국 행정부 출범 이후 처음 시행되는 연합훈련과 관련해 8일 오전까지 별다른 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

