현대H몰, '할란앤홀든' 라이브커머스로 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 현대홈쇼핑 공식 온라인몰 현대H몰은 8일 여성 SPA 브랜드 '할란앤홀든(harlan+holden)'의 라이브커머스 방송을 진행한다고 밝혔다. 이 방송은 오는 9일 저녁 9시에 현대H몰 모바일앱 내 라이브커머스 코너 쇼핑라이브에서 진행된다.

할란앤홀든은 지난 2015년 론칭한 브랜드로, 심플한 디자인과 편안한 착용감이 특징이다. 지난해에는 유명 해외 브랜드의 디자이너를 거친 알렉산드라 파치네티를 크리에이티브 디렉터로 영입하기도 했다.

이번 방송에서는 1시간 동안 할란앤홀든의 셔츠·하의·아우터 등 2021년 신제품 20여 종을 판매 가격에서 20% 할인해 선보인다. 30만원 이상 구매하는 고객에게는 4만5,000원 상당의 민소매 티셔츠를 사은품으로 증정한다.

현대H몰 관계자는 "이번 라이브커머스를 시작으로 올 상반기 내에 할란앤홀든의 전 제품을 현대H몰을 통해 선보일 계획"이라며 "이를 비롯해 앞으로도 잠재력있는 우수한 브랜드를 발굴해 선보일 것"이라고 말했다.

