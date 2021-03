[아시아경제 이춘희 기자] 항체의약품 개발 전문 제약사 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 250 등락률 -0.80% 거래량 472,605 전일가 31,250 2021.03.08 10:35 장중(20분지연) 관련기사 프레스티지바이오파마, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.46%프레스티지바이오파마, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.97%3월 백신랠리! 위탁생산 600조 시장 잡을 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株!! close 가 코로나19 등 백신 생산센터 건립을 추진한다.

프레스티지바이오파마는 관계사인 프레스티지바이오로직스의 제2공장 부지 중 2000㎡를 활용해 연면적 8500㎡가량의 백신 생산센터의 연내 건립을 추진한다고 8일 밝혔다.

백신 생산센터는 최대 10만ℓ의 글로벌 생산규모를 목표로 한다. 코로나19 백신 뿐 아니라 향후 발생하는 각종 바이러스성 전염병에 대한 백신 생산에 선제적으로 대응할 계획이다. 프레스티지바이오파마는 이달 중 착공에 들어가 올해 안에 준공 및 생산시스템 밸리데이션을 완성한다는 방침이다.

박소연 프레스티지바이오파마 대표는 "글로벌 규모의 백신 생산센터 건립을 기반으로 백신 연구개발 및 생산 사업으로 회사의 새로운 수익창출은 물론, 선제적인 전염병 대처에 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

