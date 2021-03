“넷플릭스 이어 왓챠까지” 딜라이브, 토종 OTT 왓챠 탑재

[아시아경제 구은모 기자] 딜라이브 온라인동영상서비스(OTT) 박스에 ‘왓챠’가 추가된다.

딜라이브가 올 2분기 내로 '딜라이브 OTTv'에 토종 OTT 왓챠를 탑재해 서비스한다고 8일 밝혔다. 기존 왓챠 회원은 딜라이브 OTTv에 탑재된 왓챠 앱을 클릭해 ID와 비밀번호를 입력 후 사용하면 되고, 비회원인 경우 딜라이브 OTTv내 왓챠 애플리케이션을 통해 신규 가입 후 이용할 수 있다.

딜라이브는 PP채널들에게 OTTv 플랫폼을 오픈해 유튜브 실시간 스트리밍 서비스를 본격적으로 강화한다. 현재 딜라이브는 YTN, YTN사이언스, 한국경제TV 등 보도채널을 비롯해 KBSN플러스, TBS, C채널, ARTE, CTS 등 방송채널, 그리고 현대홈쇼핑, 롯데ONETV, 공영쇼핑, 쇼핑앤티 등 홈쇼핑 채널의 유튜브 실시간 스트리밍 서비스를 딜라이브 OTTv를 통해 제공하고 있다.

딜라이브는 이번 플랫폼 개방을 통해 남녀노소 즐길 수 있는 다양한 장르의 PP채널 실시간 스트리밍을 추가로 서비스한다. 한국가요전문채널인 아이넷의 ‘아이넷-티비’, ‘아이넷-라이프’와 실버세대 전문 종합 채널인 ‘실버아이TV’, 그리고 한국가요채널의 실시간 스트리밍 방송을 서비스한다.

또한 JTBC골프, 역사극 채널 CNTV 및 채널차이나, 한국낚시방송 FISHING TV, 산악 전문채널 ‘마운틴TV’, 아이들을 위한 ‘대교어린이TV’와 ‘포켓TV’의 공식 유튜브 채널을 연동해 딜라이브 OTTv 하나로 편리하게 다양한 장르의 콘텐츠를 즐길 수 있게 되었다.

딜라이브는 “더 많은 PP들과 채널들에게 딜라이브 OTTv 플랫폼을 개방해 콘텐츠와 플랫폼이 함께 커가는 새로운 비즈니스 모델로 성장하기를 기대한다”며 “OTT 기업들과의 제휴가 확대됨으로써 딜라이브 OTTv 구매자들이 손쉽게 자신이 가입한 OTT를 큰 TV화면으로 즐길 수 있기를 바란다”고 말했다.

