[클릭 e종목]"LG유플러스, 올해 영업익 1조원 기대...실적 성장세 지속"

[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권은 8일 LG유플러스에 대해 올해 실적 성장세가 지속될 것으로 보인다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원을 제시했다.

이승웅 이베스트투자증권 연구원은 "LG유플러스는 수익성 개선을 위한 우호적인 환경이 지속될 것으로 보인다"며 "올해 연결 영업수익은 13조9000억원으로 전년대비 3.7%, 영업이익은 1조원으로 같은 기간 13.9% 증가가 예상된다"고 전망했다. 5G 가입자 순증폭 확대와 고가치 가입자 중심의 IPTV 가입자 증가세가 유지되면서 유무선 사업의 외형 성장이 고르게 나타날 것이란 설명이다.

여기에 알뜰폰 사업자들과의 파트너십으로 MVNO 가입자 증가세가 지속되는 점도 긍정적이다. 또 마케팅 경쟁 완화를 비롯한 5G망 공동투자 등 비용 절감에 우호적인 환경이 조성되고 있어 수익성 개선이 지속될 것이란 분석이다.

이 연구원은 "콘텐츠 경쟁력과 가구 단위의 세그먼트 공략으로 유무선 시장점유율 확대와 추가적인 가입자당 평균매출(ARPU) 상승을 도모하고 있다"며 "기존 5G 요금제에 넷플릭스, 초등나라, Google패키지와 AR글래스 등을 결합한 다양한 상품를 제공하고 있다"고 말했다. 넷플릭스는 20-30세대, 초등 나라는 30-40세대, Google패키지와 AR글래스는 얼리어답터의 유입으로 이어지고 있는 것으로 파악된다는 설명이다.

이 연구원은 "5G 스마트폰 라인업이 중저가 영역으로 확대되며 5G가 본격적인 확산기로 진입이 예상된다"며 "마케팅 경쟁 완화 기조가 1년 넘게 유지되는등 비용 측면에서도 실적 개선에 우호적인 상황 유지되고 있어 매수 전략이 유효하다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr