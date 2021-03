[명품컬렉션] 풋조이 프리미어 시리즈 "모던 클래식과 퍼포먼스의 만남"

"모던 클래식+ 탁월한 퍼포먼스."

‘넘버 1 골프화’ 풋조이(FJ) 프리미어 시리즈(사진)다. 수 십 년 동안 쌓아온 아이덴티티와 헤리티지가 깃들어 있는 클래식한 디자인에 현대적 감각으로 재해석한 심플한 이미지를 더했다. "프리미엄 골프화시장을 새롭게 재편할 것"이라는 자랑이다. 방수 기능이 있는 부드럽고 유연한 가죽 소재를 사용해 어떤 날씨에도 편안하고 멋스럽게 신을 수 있다.

새로운 패턴의 버사트랙스+(VersaTrax+) 아웃솔부터 시선을 끈다. 모든 라이와 각도를 소화하는 안정적인 그립감의 동력이다. 뛰어난 지지력과 착용감을 자랑하는 스파이크리스, 더욱 강력한 접지력의 스파이크 타입 등 두 가지다. 개인의 플레이 스타일과 선호도에 따라 선택하면 된다. 오솔라이트(OrthoLite) 인솔은 발의 피로도를 줄여준다.

이전 모델 대비 27%나 가볍고, 땀 흡수와 충격 흡수력, 복원력 등이 뛰어나다. 패커드(PACKARD ), 탈로우(TARLOW ), 플린트(FILINT) 등 세 가지 컬렉션과 여성용 구성이다. ‘넘버 3’ 저스틴 토머스와 웨브 심프슨(이상 미국), 애덤 스콧(호주), 이안 폴터(잉글랜드) 등이 선택했다. 전국 공식 브랜드 스토어에서 구입할 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지에서 안내한다.