[아시아경제 임춘한 기자] 7일 오전 7시 44분께 울산시 동구의 한 원룸에서 불이 났다.

이 불로 원룸에 거주하던 50대 남성이 머리와 다리에 2도 화상을 입어 병원으로 이송됐다.

불은 원룸 내부와 가재도구 등을 태우고 출동한 소방대에 의해 20여 분만에 꺼졌다.

경찰과 소방당국은 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있다.

