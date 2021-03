지자체-대학 뭉친 '지역혁신플랫폼' 추진현황 점검

교육부, 1차 지자체-대학 협력기반 지역혁신 플랫폼 협의회 개최

[아시아경제 한진주 기자] 교육부는 지자체와 대학 간 협력을 토대로 추진하는 지역혁신플랫폼 사업 현황을 점검했다.

7일 교육부는 정부서울청사에서 '제1차 지자체-대학 협력기반 지역혁신 플랫폼 협의회'를 지난 5일 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 2020년 사업 대상으로 선정된 경남, 광주·전남, 충북 등 3개 지역혁신 플랫폼의 사업 추진 현황과 우수 사례를 공유하고 지방대학·지방 균형인재 육성 정책에 대한 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

경남 플랫폼은 17개 대학이 참여하는 인재양성 체계 기반을 마련하고 기업을 참여시켜 채용으로 이어지도록 노력하고 있다. 스마트제조엔지니어링, 스마트공동체 등 분야별로 기업들을 참여시켜 채용과 연계하는 식이다. '경남공유대학'(USG)은 6개 융합 전공, 68개 과목 신설을 추진하고 2∼3학년 재학생 300명을 모집해 2학기부터 전공 과정을 운영할 계획이다.

충북 플랫폼은 15개 대학이 참여해 바이오산업 수요 맞춤형으로 개편하고, 고교학점제와 연계한 28개 교과목을 개발했다. 이번 학기부터 대학생 350여명에게 실무교육과 현장실습 등을 실시한다.

광주·전남 플랫폼은 15개 대학이 참여해 대학 간 강의 개방, 학점 교류 등 공동 교육과정 운영을 위해 기반을 구축하고 있다. 고교학점제와 대학과정 선이수제도 28개 교과목을 개발중이며 고교생 대상 강의·실험이 가능한 스마트캠퍼스도 구축할 예정이다.

교육부와 지역혁신 플랫폼은 앞으로 협의회를 정례화하는 한편 지자체의 기능과 역할을 강화해나갈 예정이다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "지역혁신 플랫폼을 기반으로 지방자치단체가 교육부와 함께 지역인재 양성을 위한 각종 사업과 정책 전반을 총괄하는 체제를 구축하길 기대한다"며 "지자체와 대학이 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 대학교육혁신을 통해 지역혁신을 이룰 수 있도록 적극적으로 노력해 달라"고 당부했다.

