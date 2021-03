[신간안내] '소년 퇴를레스의 혼란' 外

◆소년 퇴를레스의 혼란= 저자의 군사고등실업학교 재학 시절 체험한 사실을 바탕으로 등장인물의 심리를 생생하게 풀어낸다. 아이들을 규제하는 일 외에는 관심이 없던 당시의 부모와 교사, 그에 따른 청소년의 일탈과 혼란을 사실적으로 그려냈다. 여전히 사회적 차별과 폭력이 만연하고 특히 학교폭력이 심각한 사회문제가 되고 있는 지금 시사하는 바는 크다.(로베르트 무질 지음/정현규 옮김/창비)

◆부를 부르는 극한의 영업 법칙= 독일 세일즈 업계 전문 강연자인 저자가 30년 넘게 일한 경험을 바탕으로 세일즈 노하우를 집대성했다. 영업자, 자영업자 등 세일즈와 관련 있는 직업군에서 자신의 가치를 끌어올리고 실적의 한계를 깰 수 있도록 극한의 영업 원칙 10가지를 소개한다.(디어크 크로이터 지음/강영옥 옮김/황금시간)

◆내 남자 찾는 36가지 기술= 20대에 치열하게 연애하고 사랑하면서 평생 함께할 수 있는 남자를 만나게 된 저자가 자신의 연애담을 바탕으로 2030 여성들의 연애에 대한 고민을 풀어간다. 썸 단계에서 결혼 전 체크해야 할 부분까지 담았다.(김다인 지음/라온북)

◆세상 쉬운 첫아이 육아= 첫 아이를 건강하게 잘 키우고 싶은 부모를 위한 지침서. 모유 수유할 때, 아이를 씻길 때, 계속 울면서 잠들지 않는 아기 대할 때 등 첫 부모로서의 고민들을 해결해줄 수 있는 내용을 담았다.(조신혜 지음/라온북)

