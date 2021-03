인천 개항장 근대문화자산 1호 재생사업…김수근 건축가 설계 단독주택

문화공간 조성 리모델링, 하반기 일반에 공개

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천도시공사(iH공사)는 중구 선학동 단독주택 '이음 1977'을 활용해 개항장 근대문화자산 1호 재생사업을 본격화한다.

이음 1977은 한국 현대건축의 1세대 건축가로 꼽히는 김수근이 설계한 주택(1977년 준공)으로 iH공사가 지난해 매입한 후 재생사업을 추진해 왔다.

iH공사는 오는 7월까지 이곳을 지역 문화공간으로 바꾸는 리모델링 공사를 마치고 민간 운영자를 선정해 하반기에 일반에 공개할 예정이다.

공사는 역사·지리·건축학적 가치가 높은 이 공간을 사람과 시간을 연결하고 공간과 지역을 잇는 실험적 문화거점으로 조성하는 데 초점을 맞춰 재생사업을 진행할 계획이다.

앞서 지난해는 지역공동체·건축가·공간운영자·문화예술가·청년 등과 좌담회, 라운드테이블(자유토론의 장), 개별 인터뷰를 진행해 지역과 생각을 공유하는 한편 이음1977의 '터, 공간, 삶'에 대한 아카이브를 진행해 온라인 전시를 추진하기도 했다.

이음 1977 리모델링 공사는 그동안 논의된 내용을 바탕으로 내항~개항장~자유공원 축의 중심지로서의 공간적 가치와 70년대 공간건축을 대표하는 내외부 토탈 건축디자인 작품으로서의 건축적 가치를 높이기 위한 것이다.

이음 1977은 우리나라 최초의 서구식 공원인 자유공원, 개항기 외국인 사교장으로 활용된 제물포구락부, 옛 인천시장 관사 등과 함께 개항장 지역에 자리 잡고 있어 새로운 명소로 떠오를 전망이다.

이승우 iH공사 사장은 "도시재생 리더공기업으로서 이음1977을 시작으로 앞으로도 근대건축 문화자산을 복원해 시민과 함께 활용할 수 있는 사업을 이어가겠다"고 밝혔다.

