"흰색 속옷만 입어라"…日 나가사키 중·고교 속옷 검사 논란

교육위원회, 학교 측에 재검토 요구

과거 만들어진 교칙 남아있는 것으로 추측

[아시아경제 김봉주 기자] 일본 나가사키(長崎)현의 국공립 중·고등학교의 60% 가량이 학생들의 속옷 색깔을 흰색으로 지정하고 속옷 색을 검열하고 있는 것으로 드러나 비판이 들끓고 있다.

5일 NHK 방송에 따르면, 나가사키현 교육위원회는 현 내 국·공립 중·고등학교 238곳을 대상으로 교칙을 조사한 결과, 138개교(58%)가 속옷 색깔을 흰색으로 지정하고 있는 것으로 드러났다.

나가사키현 교육위원회는 이러한 속옷 검열은 인권 문제가 될 수 있다며 학교 측에 재검토를 요청했다.

나가사키현 교육청 아동학생지원과는 "학교가 난폭했던 시대에 풍속 보호를 위해 속옷 색을 흰색으로 통일한 것으로 기억한다. 오래전 만들어진 교칙이 아직 남아있는 것 같다"면서 "인권 문제의 관점 및 시대가 바뀜에 따라 그에 맞는 교칙으로 적극적으로 재검토해야 할 필요가 있다"고 지적했다.

이케야 카즈코 나가사키대학 교육학부 교수는 "속옷 색에 관해 일일이 교칙으로 규정할 필요가 없지 않을까 한다. 속옷을 실제 확인하는 행위도 있었다"면서 "방법에 따라 인권적으로 문제가 된다"고 주장했다.

익명을 요구한 한 여중생은 인터뷰에서 "교칙에 따라 속옷 색이 흰색으로 지정되고 정기적으로 속옷 색상 확인이 이뤄진다"며 "체육 시간에 옷을 갈아입을 때 여선생님이 교실에서 속옷 확인을 한다"고 말했다.

이 학생은 "속옷 가게에 따라 흰색이 아닌 색상만 팔기도 해서 흰색 속옷을 고집하는 것은 시대에 맞지 않는다"며 "속옷 색깔을 확인하는 것도 싫다"고 밝혔다.

한편 이같은 논란은 일본의 나가사키현에서만 일어나는 문제가 아니라는 지적도 있다.

지난해 12월 요미우리 신문은 후쿠오카의 한 변호사 협회를 인용해 지난해 8월 관내 중학교 69곳을 조사한 결과 전체의 83%에 달하는 57개 학교에서 속옷 색상을 흰색 등으로 지정하고 있었다고 보도했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr