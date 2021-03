속보[아시아경제 최석진 기자] 김학의 전 법무부 차관에 대한 불법적인 '긴급 출국금지'를 승인한 혐의 등을 받고 있는 차규근 법무부 출입국·외국인정책본부장에 대해 검찰이 청구한 구속영장이 6일 기각됐다.

전날 차 본부장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 수원지법 오대석 영장전담판사는 이날 새벽 차 본부장에 대한 구속영장을 기각했다.

윤석열 검찰총장이 여권의 중대범죄수사청(중수청) 설립 추진에 반대하며 지난 4일 사퇴한 가운데 차 본부장에 대한 구속영장이 기각되며 검찰 수사에 차질이 불가피할 전망이다.

