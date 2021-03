곡성군, 올해 소형 농업기계 지원에 21억원 투입

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 곡성군(군수 유근기)이 올해 소형 농업기계 지원에 총 21억 8500만 원을 투입한다고 5일 밝혔다.

곡성군은 농가 영농비 절감을 위해 소형 농업기계 지원 사업을 조속히 추진한다는 방침이다.

지난해 12월부터 신청서를 접수해 올 1월 읍면의 심의를 거쳤다.

올해 2월에는 올해 농업·농촌 농업기술분과위원회 심의회를 열어 사업대상자를 확정했다.

소형 농엽기계 지원을 위해 곡성군의 올해 본예산에는 침수 피해농가, 다목적, 맞춤형, 청년농업인 농업기계 구입 지원 사업비 등이 편성됐다.

특히 지난해 침수 피해를 받은 농가를 지원하기 위해 지난해 9월부터 10월까지 침수 피해농가의 농업기계구입 수요조사를 거쳐 2억 7000만 원을 편성한 것이 눈에 띈다.

곡성군 농업기술센터 관계자는 “소형농업기계 지원에 대해 농가 수요가 높기 때문에 영농철 이전에 신속하게 교부결정할 계획이다.”라고 밝혔다.

호남취재본부 허선식 기자 kun5783@asiae.co.kr