CJ올리브영, 8일까지 올영세일…3시간 내 배송 강화

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 8일까지 ‘올영세일’을 실시하는 가운데, 주요 프리미엄 브랜드 대표 상품의 오늘드림 배송을 서울 전 지역으로 확대해 실시한다고 5일 밝혔다.

올리브영은 에스티로더, 맥, 바비브라운, 투페이스드, 랩시리즈 등 7개 프리미엄 브랜드의 대표 상품 8개를 선별해 서울 전 지역에서 3시간 내 배송받을 수 있도록 했다.

올리브영 관계자는 “8일까지 진행되는 올영세일을 통해 주요 프리미엄 브랜드 할인 혜택을 제공하는 한편 프리미엄 즉시 배송 서비스도 확대해 나가며 올리브영만의 차별화한 혜택을 제공할 것”이라고 말했다.

한편, 올리브영은 오는 8일까지 봄 시즌 인기 상품을 총망라해 최대 70% 할인하는 올영세일을 진행 중이다. 이번 세일은 봄과 시작을 콘셉트로 기초화장품부터 건강기능식품, 헤어·바디용품 등을 다양하게 선보인다.

