구로구 ‘나무 돌보미’ 연중 모집

마을마당, 쉼터, 가로수, 자투리 땅 등 … 관내 81개 노선 185개소 녹지 관리 ...구민, 단체, 학생 등 누구나 신청 … 청소·안전용품 제공, 봉사시간도 인정

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 주민이 가로수, 녹지대의 나무를 직접 돌보는 ‘나무 돌보미’ 사업을 실시한다.

구로구는 “주민이 직접 공공시설물을 가꾸며 공동체 의식을 높이고 지속적인 녹지관리 체계를 구축하기 위해 ‘나무 돌보미’ 사업 참여자를 상시 모집한다”고 최근 밝혔다.

‘나무 돌보미’는 지역내 가로수 및 띠녹지 일정구간을 개인 또는 단체에서 ‘내 나무’로 입양해 일정구간을 직접 관리하는 사업이다.

대상지는 마을마당, 쉼터, 가로수, 녹지대, 자투리 땅 등이다. 지역내 81개 노선의 버즘나무, 은행나무 등 가로수 26종 1만1569주와 185개소(총 29만6272㎡) 녹지가 관리 대상 수목이다.

나무를 잘 가꿀 수 있는 사람이면 구민, 단체, 학교 등 누구나 참여 가능하다.

나무 돌보미로 선정된 구민은 협약 체결 후 1년 동안 활동하게 되며 가로변 꽃·나무 심기, 물주기, 가로수 주변의 쓰레기·잡초 제거, 훼손시설물 보수 및 신고 등을 수행하게 된다.

참여 주민에게는 청소, 안전 용품을 제공하고 자원 봉사 시간도 인정해 준다.

구로구 관계자는 “녹색도시 구로를 만들기 위한 이번 사업에 주민 여러분의 많은 참여 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr