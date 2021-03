"안전하고 쾌적한 제조업 환경 지원"…소공인 1600곳 모집

소공인 작업장 안전진단 통해 작업환경 개선 지원

소진공 홈페이지서 예산 소진 시까지 접수

전문기관 컨설턴트가 정산과 비용 지급, 사후관리까지 1:1 지원

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단(소진공)은 한국판 뉴딜 과제로 추진 중인 '소공인 클린제조환경조성' 사업으로 소공인 1600개사를 지원한다고 5일 밝혔다. 소공인은 제조업을 영위하는 상시근로자수 10인 미만 기업이다.

소공인 클린제조환경조성 사업은 소공인 작업장의 안전진단을 통해 안전하고 쾌적한 작업환경을 지원하는 사업이다. 업종별 산업안교육 실시, 작업장 위험요소 및 오염물질 제거, 노후 생산장비의 효율화 등을 지원한다.

지원을 원하는 소공인은 소진공 홈페이지의 사업신청 페이지에서 예산 소진 시까지 접수할 수 있다. 소진공은 소공인 여부, 제출 서류 등을 검토한 후 전문기관의 현장 사전 진단을 거쳐 작업장별 상황에 따라 개선 필요 항목, 견적 등을 결정한다. 지원 항목은 ▲에너지 효율 개선 ▲생산성 향상 ▲근로환경 개선 ▲안전조치 등이다.

전문기관의 컨설턴트가 정산과 비용 지급, 사후관리까지 선정된 소공인을 일대일로 지원한다. 또한 소공인은 국비 420만원 한도 내에서 사업비를 자율적으로 지원 받을 수 있다. 단 지원을 받는 소공인은 사업비의 30%를 자부담금으로 납부해야 한다.

조봉환 소진공 이사장은 "클린제조환경조성 사업을 통해 소공인의 일자리 환경을 개선해 고용과 사회 안전망을 확보하겠다"면서 "소공인의 생산성과 에너지 효율도 개선해 우리나라 제조업 발전과 성장에 기여할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

