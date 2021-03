야마하골프, 고객 페스타 "1억원 경품 쏜다"

"1억원 경품을 쏜다."

야마하골프가 8일부터 10월 말까지 8개월간 대규모 페스타를 진행한다. 4월30일까지 리믹스(RMX)나 여성 클럽(UD+2 레이디, 씨즈) 구매 고객을 대상으로 1차 이벤트를 실시한다. 2019년 이후 출시한 리믹스 클럽을 사고 정품 등록하면 자동 응모되는 방식이다. 2차(5월1일~6월30일), 3차(7월1일~8월31일), 4차 이벤트(9월1일~10월31일)가 차례로 열린다. 여성 클럽 페스타도 같은 기간 동시에 펼쳐진다.

두 이벤트 1등은 300만원(1명)을 받는다. 2등 아이안 세트(1명), 3등 드라이버(5명), 4등 백화점 상품권(5명) 등이다. 당첨자는 해당 기간 행사 종료 후 공식 홈페이지에 발표하고 개별 통보한다. 인스타그램을 팔로우하고 관련 게시물을 리그램하면 매달 200명에게 커피 쿠폰을 준다. 야마하골프는 클럽을 구매한 모든 고객에게 품질 보증서를 전달하고 3주 이내에 교환이나 환불을 해주는 서비스를 하고 있다.