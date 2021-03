[아시아경제 지연진 기자] 엔에이치스팩14호 엔에이치스팩14호 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 5,410 전일대비 50 등락률 -0.92% 거래량 148,328 전일가 5,460 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 엔에이치스팩14호, 커뮤니티 활발... 주가 -0.14%.엔에이치스팩14호, 주가 3575원 (3.17%)… 게시판 '북적'엔에이치스팩14호, 커뮤니티 활발... 주가 23.65%. close 는 최대주주가 에스비아이인베스트먼트에서 현대엘리베이터외 4명으로 변경됐다고 4일 공시했다.

이번 최대주주 변경은 엔에이치기업인수목적14호가 현대무벡스를 흡수합병함에 따른 것이다.

변경된 이 회사의 최대주주인 현대엘리베이터는 3748만4442주를 보유, 지분율이 36.85%다. 현정은 현대그룹 회장(지분율 26.15%)과 장녀인 정지이(4.36%), 차녀 영이(0.14%), 외아들 영선(0.19%)도 최대주주 특수관계인에 나란히 이름을 올렸다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr